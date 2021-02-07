قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله





يقرر ما يلي:



المادة الأولى : تتابع الاعمال الطارئة التي تتصف بالضرورة القصوى في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021 ذلك بنسبة حضور 20% من الموظفين ،وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع ،على ان يستبدل يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/2/2021 والذي يصادف فيه عيد مار مارون بيوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة يتم اعدادها من رؤساء الوحدات المعنية باسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء. أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب, قراراً يتعلق بتنظيم الاعمال الطارئة في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021.المادة الأولى : تتابع الاعمال الطارئة التي تتصف بالضرورة القصوى في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021 ذلك بنسبة حضور 20% من الموظفين ،وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع ،على ان يستبدل يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/2/2021 والذي يصادف فيه عيد مار مارون بيوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة يتم اعدادها من رؤساء الوحدات المعنية باسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.



المادة الثانية : في الجامعة اللبنانية تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20%، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة اللبنانية. المادة الثانية : في الجامعة اللبنانية تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20%، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة اللبنانية.



المادة الثالثة : يسمح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية وأحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى ) , بالحضور يومي الثلاثاء والخميس اسبوعياً لانجاز الاعمال الادارية والمالية اللازمة، و على ان يستبدل يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/2/2021 والذي يصادف فيه عيد مار مارون بيوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام المعني وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.



المادة الرابعة : يسمح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها ( بنسبة لا تتعدى 20% من الفريق الاداري للمؤسسة التعليمية) بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الادارية والمالية اللازمة ابتداء من يوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة بالاسماء ترسل الى الوزارة لتوقّع من المدير العام المعني وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.



المادة الخامسة : يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة في وزارة التربية والتعليم العالي، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 772000/01 واخذ موعد مسبق او ارسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني : Contactus@mehe.gov.lb .



المادة السادسة : يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة".