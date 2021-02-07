لبنان

بسبب "كورونا".. إقفال مكتب ضمان النبطية اعتباراً من الغد

Lebanon 24
07-02-2021 | 20:14
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أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان، إقفال مكتب النبطية، اعتباراً من صباح غد الاثنين في 8 شباط، على أن يستأنف العمل صباح الاربعاء في 10 الحالي.

وجاء في البيان: "بعدما تبين إصابة عدد كبير من مستخدمي مكتب النبطية بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة متابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمين والمراجعين، قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إقفال مكتب النبطية اعتبارا من صباح يوم الاثنين 8 شباط على أن يستأنف العمل في المكتب المذكور صباح يوم الاربعاء 10 شباط 2021، وذلك بعد تعقيم المكتب وعلى ضوء نتائج الفحوص التي سوف تجرى لباقي المستخدمين".
 
وطلب كركي من مديرية التفتيش الاداري "إجراء تحقيقات فورية لمعرفة سبب تفشي فيروس كورونا بين مستخدمي المكتب واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المقصرين".
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