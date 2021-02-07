لبنان

فاجعة في مستشفى الحريري.. "كورونا" يقتل طفلة بعمر السّنة!

Lebanon 24
07-02-2021 | 20:22
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نشر المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعة فراس أبيض احصاءات الوفيات بفيروس "كورونا" في المستشفيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وقال في تعليق: "تم نقل طفلة بالغة من العمر عاماً واحداً من مستشفى آخر إلى قسم الطوارئ لدينا وهي في حالة مرضية حرجة، لم نتمكن من إنقاذها. قبل أن تلتقط فيروس كورونا، كانت رضيعة سليمة ولا تعاني من اي امراض مزمنة".
 
 
 
وختم تغريدته بالقول: "فليرسخ ذلك في العقول".
 
 
 
 
 
 
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