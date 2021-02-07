إلى اللبنانيين.. لائحة بالقطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من إعادة فتح البلد

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث البيان التالي:



"تنفيذا للقرار رقم 96/م ص تاريخ 2021/2/6 المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، تصدر غرفة العمليات الوطنية في السرايا الكبيرة لائحة مفصلة تبين القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من إعادة الفتح ودوام عملها وآلية تقديم طلب الأذونات مع التأكيد على النقاط التالي:



1- التشديد على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.



2- منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق إعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق في 2021/2/8 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق في 2021/2/22 حيث يحصر التجوال خلال هذه المدة بالأشخاص الذين تم إستثناؤهم بموجب القرار وفقا للشروط المحددة في متنه وللأشخاص الذين لا يشملهم الإستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb ( إستمارة للأشخاص الخاضعين لقرار الإغلاق ) أو من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم 1120.



3- يتم الإستحصال على إذن تنقل للأشخاص المستثنين من قرار الإغلاق الكامل المذكورين أدناه من خلال covid.pcm.gov.lb ( إستمارة للأشخاص المستثنين من قرار الإغلاق الكامل).



4- يتم الإستحصال على إذن عمل للشركات المذكورة من خلال covid.pcm.gov.lb ( طلب إذن عمل الشركات ).



5- يظهر الجدول أدناه القطاعات المشمولة بالإستثناء خلال المرحلة الأولى، توقيت عملها وآلية تقديم والإستحصال على تصاريح التجوال.