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لبنان
إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت
Lebanon 24
07-02-2021
|
20:49
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أعلنت وزارة الصحة العامّة عن صدور نتائج فحوصات "PCR" أجريت لوافدين وصلوا إلى مطار بيروت
بتاريخ 3 و4 و5 و6 شباط الحالي، وأظهرت النتائج وجود تسع وثلاثين (39) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 3/2/2021 كالتالي:
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان).
وجاءت نتائج 4/2/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان).
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان).
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية).
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان).
وجاءت نتائج 5/2/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).
رحلة ستوكهولم : شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية).
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
وجاءت نتائج 6/2/2021 كالتالي:
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
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