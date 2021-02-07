لبنان

إجراءات وقائية ضمن وسائل النقل العام في لبنان.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
07-02-2021 | 20:56
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شكرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في بيان، "عشية بدء تطبيق المرحلة الاولى من رفع القيود التدريجية لقرار الاقفال العام، والتي تتضمن السماح بعمل المركبات العمومية (سيارات، فانات، حافلات) بنسبة 30% من سعتها ابتداء من صباح يوم غد الاثنين 8/2/2021، رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المعنية في تخصيص قطاع النقل البري والسماح له بإعادة العمل في المرحلة الاولى، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها السائقون".

وأكدت على "الاخوة والزملاء النقابيين والسائقين بشكل خاص ضرورة الالتزام الكامل بجميع الاجراءات الواردة في القرار لجهة عدد الركاب:
سيارة سياحية ( 2 راكب + السائق)
فان (5 ركاب + السائق)
حافلة 24 راكبا ( 8 ركاب + السائق)
وبعدم السماح بالصعود الى المركبة لمن لا يرتدي الكمامة".

ونبهت السائقين بأنها "غير معنية ولن تغطي أي سائق خالف هذه التعليمات وعرض نفسه ومركبته للملاحقة ولتسطير محاضر الضبط أو حجز السيارة".
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