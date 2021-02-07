لبنان

غسان جواد في تهديد عبر الهواء قبل 10 سنوات: "ستجد نفسك مقتولاً"

Lebanon 24
07-02-2021 | 22:22
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشادّة كلاميّة بين الصحافي غسان جواد والمعارض السوري عمار القربي ضمن برنامج "بانورما" عبر قناة "العربيّة". 
 
وبحسب الفيديو، فقد توجّه جواد إلى القربي بالقول "ستجد نفسك مقتولاً"، بعدما قال الأخير أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يختبئ في المجرور". 
 
وإزاء ذلك، أشار جواد في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" إلى أن الفيديو قديم، وقال: "يجري توزيع فيديو قديم (10 سنوات) لمشادة حصلت بيني وبين أحد إرهابيي ما يسمى المعارضة السورية إنني اذ أتمسك بكل ما جاء في المشادة من مواقف، أؤكد لمن وزع هذا الفيديو أن أكثر ما نفتخر به في حياتنا هو وقوفنا الصلب والحازم الى جانب سوريا بمواجهة قوى الدم وقطع الرؤوس وأكلي الاكباد".

يُشار إلى أنّ عمار القربي هو طبيب وناشط حقوقي سوري، وهو رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والتي تتخدُ من دمشق مقراً لها.
 
 
 
 
 
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