عبد الصمد: تمّ الاتفاق على أولوية حصول الإعلاميين على لقاح كورونا

أعلنت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد أنه "تمّ الاتفاق على أولوية حصول الإعلاميين على لقاح كورونا لكونهم في الصفوف الأمامية".

وفي حديث عبر قناة الـ"الجديد"، قالت عبد الصمد: "وزارة الاعلام وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسكو وغيرها من شركائنا كان دورنا ان نعطي المعلومات الصحيحة والفعلية والشفافة للمواطن او للمقيم في لبنان كي يأخذ القرار الصحيح في ظل وجود وباء المعلومات الذي يؤدي الى تضليل الجمهور".

وأكدت عبد الصمد أنه "من الضروري أن يكون هناك توعيّة حول فعالية اللقاح وعلى الوسائل الإعلامية استضافة أن تلعب دوراً في ذلك".