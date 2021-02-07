لبنان

إجراءات حماية مشدّدة خوفاً من الاغتيالات

Lebanon 24
07-02-2021 | 23:54
A-
A+
Doc-P-791786-637483392221854351.jpg
Doc-P-791786-637483392221854351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فيما ينتظر أن يصار، اليوم، إلى التخفيف على مراحل من إجراءات الإغلاق الشامل في مواجهة استمرار تفشي وباء "كورونا" في لبنان، بالتزامن مع استمرار ازدياد أعداد الوفيات، لم تهدأ المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات ضد الشخصيات المعارضة لحزب الله.
وعلمت "السياسة" أن "عدداً منها بادر إلى اتخاذ إجراءات حماية مشدّدة، خوفاً من أن يلاقوا مصير سليم وغيره، بعدما ظهر بوضوح أن هناك محاولة لم تعد خافية على أحد، غايتها إسكات المعارضين لمحور الممانعة، وتحديداً في الأوساط الشيعية".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:57 | 2021-02-08
00:50 | 2021-02-08
00:44 | 2021-02-08
00:33 | 2021-02-08
00:15 | 2021-02-08
23:55 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website