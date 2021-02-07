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لبنان
إجراءات حماية مشدّدة خوفاً من الاغتيالات
Lebanon 24
07-02-2021
|
23:54
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فيما ينتظر أن يصار، اليوم، إلى التخفيف على مراحل من إجراءات الإغلاق الشامل في مواجهة استمرار تفشي وباء "كورونا" في لبنان، بالتزامن مع استمرار ازدياد أعداد الوفيات، لم تهدأ المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات ضد الشخصيات المعارضة لحزب الله.
وعلمت "السياسة" أن "عدداً منها بادر إلى اتخاذ إجراءات حماية مشدّدة، خوفاً من أن يلاقوا مصير سليم وغيره، بعدما ظهر بوضوح أن هناك محاولة لم تعد خافية على أحد، غايتها إسكات المعارضين لمحور الممانعة، وتحديداً في الأوساط الشيعية".
المصدر:
السياسة الكويتية
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