هل تكون الوصاية الدولية بديلاً عن فشل السياسيين؟

قـــــالــــت مصــــادر سياسية متابعة، لـ "الجريدة" الكويتية، أمس، إن "دعوات التدويل التي بدأت بعد انفجار مرفأ بيروت لن تقتصر هذه المرة بملف التحقيق والقضاء والأمن، بل تصل لتلاقي دعوة البطريرك الراعي المطالبة بالحياد التي تترجم بالدعوة لوضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة، بربط المساعدات المالية بوضع لبنان تحت سلطة مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع".