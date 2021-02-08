لبنان

المسألة أكبر من تشكيل الحكومة

Lebanon 24
08-02-2021 | 00:33
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رد متابعون سياسيون خطوة بيان "التيار الوطني الحر" الذي يرد الفشل في بناء الدولة الى تفاهم التيار مع حزب الله الى حض الأخير على إعادة النظر بموقفه، الداعم لسعد الحريري في تشكيل الحكومة، ولموقف الرئيس عون في ذات الوقت. فيما يحجم الحزب عن ممارسة الضغط على اي من الطرفين.

ورأى هؤلاء عبر "الأنباء" الكويتية ان "المسألة بالنسبة لرئيس التيار الحر جبران باسيل، ليست مسألة حكومة وحسب، فهو يتطلع الى موقف يتخذه الحزب على صعيد رئاسة الجمهورية المقبلة، وهو الذي لم يرد على تصريح للوزير وئام وهاب المقرب منه، قال فيه ان رئاسة الجمهورية في الدورة المقبلة لسليمان فرنجية، وبعده يأتي دور باسيل"!
المصدر: الانباء الكويتية
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