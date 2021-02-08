رئيس تيّار سياسي مُعتكف

لوحظ أن "رئيس تيار سياسي مُعتكف في منزله الريفي، وتقتصر إجتماعاته مع المعنيين بمناقشة شروطه المعروفة لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة"، وفق أسرار "اللواء".