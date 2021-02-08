لبنان

رئيس تيّار سياسي مُعتكف

Lebanon 24
08-02-2021 | 00:44
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لوحظ أن "رئيس تيار سياسي مُعتكف في منزله الريفي، وتقتصر إجتماعاته مع المعنيين بمناقشة شروطه المعروفة لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة"، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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