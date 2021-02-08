علاقات شخصية سيئة

ساءت العلاقات الشخصية بين مرجع كبير ومسؤول غير مدني على خلفية إستحقاقات دستورية وشيكة، وما يتردّد عن رصيد الثاني المتزايد في الأوساط الخارجية المعنية، وفق أسرار "اللواء".