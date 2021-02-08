لبنان

علاقات شخصية سيئة

Lebanon 24
08-02-2021 | 00:50
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ساءت العلاقات الشخصية بين مرجع كبير ومسؤول غير مدني على خلفية إستحقاقات دستورية وشيكة، وما يتردّد عن رصيد الثاني المتزايد في الأوساط الخارجية المعنية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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