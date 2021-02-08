لبنان

إطلالة ليلية لبهاء الحريري

Lebanon 24
08-02-2021 | 00:57
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خاص "لبنان ٢٤"
عقد رجل الأعمال السيد بهاء رفيق الحريري ليل امس اول اجتماع، عبر التطبيق الالكتروني، لأسرة "صوت بيروت إنترناشونال" ، بعد اكتمال فريق العمل، من محرّرين ومقدّمي البرامج السياسية، الفنية والإجتماعية .
وقد أعطى الحريري توجيهاته الى فريق العمل وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمواكبة التطورات.
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