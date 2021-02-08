إطلالة ليلية لبهاء الحريري

خاص "لبنان ٢٤"

عقد رجل الأعمال السيد بهاء رفيق الحريري ليل امس اول اجتماع، عبر التطبيق الالكتروني، لأسرة "صوت بيروت إنترناشونال" ، بعد اكتمال فريق العمل، من محرّرين ومقدّمي البرامج السياسية، الفنية والإجتماعية .وقد أعطى الحريري توجيهاته الى فريق العمل وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمواكبة التطورات.