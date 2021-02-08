إشارة بري كافية للدلالة على مكامن التعطيل

أكدت مصادر سياسية أن "الأمر أصبح ملحاً لتأليف الحكومة وأنه اذا كانت المشكلة في الداخل على ما يقول الرئيس نبيه بري فذاك يعني ان حلّه في الداخل وليس الثلث المعطل على الاطلاق لانه لا يمكن أن يجول الرئيس المكلف على الدول من أجل الثلث المعطّل".

وأوضحت عبر "اللواء" أن "إشارة الرئيس نبيه بري كانت كافية للدلالة على مكامن التعطيل"، مشيرة إلى أن "الاشكال في مكان آخر والرئيس سعد الحريري يسعى إلى الحلول واذا اطمئن قلبه عاد وأطلق موقفا في مناسبة ١٤ شباط يساعد على التأليف وإن لم يستكن قلبه إلى الضمانات فعندها تكون المشكلة لدى الحريري واذا اراد أن يشاطره رئيس الجمهورية مخاوفه فاهلا وسهلا به فالرئيس عون مستعجل لتأليف الحكومة وإن لم يرغب في ذلك فليعجل في اقتراح توليفة حكومية التي تتوافق مع معايير القبول الدستوري ليس أكثر" .



وقالت المصادر: "إذا سار الأمر على ما يرام فكان به واذا لم يسر فيجب أن يخلص إلى الخلاصات التي يجب أن يخلص إليها كل مسؤول مخلص لوطنه وشعبه".