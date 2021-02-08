لبنان

إستغراب مالي

Lebanon 24
08-02-2021 | 04:21
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استغربت اوساط مالية رفيعة كيف ينظر البعض  الى ما ورد في الموازنة  حول مسح اصول الدولة وتقييم موجوداتها وربطها  ببيع هذه الاصول، لانه  ليس من دولة في العالم لا تحصي املاكها ولا تعرف قيمتها، وهو امر ضروري لها وللتفاوض مع الجهات الدولية.
 
المصدر: النهار
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