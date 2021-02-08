ماركة عالمية لن تعود الى لبنان

عُلم أنّ أحد كبار رجال الأعمال سأل في دولة أوروبية عن إمكان إعادة ماركة عالمية إلى لبنان بعدما أقفلت ‏فروعها، فشعر بصعوبة كبيرة لدواعٍ تتخطى البُعد التجاري، بحسب ما أفادت صحيفة "النهار"‎.