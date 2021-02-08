طلبات سفر بالجملة

يُنقل عن مخاتير في مدن وبلدات وقرى كثيرة، أنّ عدد معاملات طلبات جواز السفر يفوق الوصف، واللافت أنّها ‏لعائلات بأكملها‎، وفق ما أفادت صحيفة "النهار".