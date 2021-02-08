لبنان

طلبات سفر بالجملة

Lebanon 24
08-02-2021 | 07:30
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يُنقل عن مخاتير في مدن وبلدات وقرى كثيرة، أنّ عدد معاملات طلبات جواز السفر يفوق الوصف، واللافت أنّها ‏لعائلات بأكملها‎، وفق ما أفادت صحيفة "النهار".

 
المصدر: النهار
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