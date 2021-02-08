لبنان

تهجم موجه

Lebanon 24
08-02-2021 | 04:36
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لاحظت أوساط سياسية أن رئيس تيار ومستشاره الاعلامي يعتمدان بعض النواب والمسؤولين في التيار لإطلاق تغريدات للتهجّم على رئيس مجلس النواب والبطريرك الماروني فيما يتنصلان منها في حال تمت المراجعة بها.
المصدر: نداء الوطن
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