لبنان

الحريري "ينتظر" ماكرون في ابو ظبي

Lebanon 24
08-02-2021 | 06:46
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ينتظر اللبنانيون نهاية الجولة التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري الموجود في ابو ظبي - كما قالت مصادر بيت الوسط لـ"الجمهورية" - منذ يوم السبت الماضي بعدما قصَدها من القاهرة.

 

وكشفت مصادر سياسية مطلعة انّ الإتصالات التي تعني اللبنانيين او تنعكس على مجرى حياتهم اليومية ومساعي تشكيل الحكومة باتت محكومة بنتائج الزيارة، وتحديداً عند اكتمالها بانتقال الحريري الى العاصمة الفرنسية بعد تحديد مواعيد له على مستويات دبلوماسية وسياسية فرنسية رفيعة المستوى، قد تصل الى موعد سيحدد له في الساعات المقبلة مع قصر الإليزيه للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون.

 

وتلاقت هذه المصادر في توقعاتها مع ما كشفته مصار مقرّبة من بعبدا، التي قالت لـ"الجمهورية" انه بات من الضروري انتظار عودة الحريري الى بيروت لمعرفة حصيلة المشاورات الجارية على اكثر من مستوى إقليمي ودولي لاستئناف البحث في مساعي تأليف الحكومة.

المصدر: الجمهورية
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