لبنان

"التيار" مجددا: لا حكومة الا بهذه الشروط.. وعون لن يخضع

Lebanon 24
08-02-2021 | 06:59
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نقلت ‎"‎البناء" ‎عن مصادر التيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎ ‎‎"لا‎ ‎حكومة‎ ‎ستتشكل‎ ‎إلا‎ ‎وفق‎ ‎معايير‎ ‎موحّدة‎ ‎تسري‎ ‎على‎ ‎الجميع،‎ ‎لافتة‎ ‎الى‎ ‎ان‎ ‎محاولة‎ ‎الرئيس‎ ‎المكلف‎ ‎تشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎تجاوز‎ ‎الرئيس‎ ‎العماد‎ ‎ميشال‎ ‎عون‎ ‎لا‎ ‎يمكن‎ ‎أن‎ ‎تمر‎ ‎على‎ ‎الاطلاق،‎ ‎وهذا‎ ‎ما‎ ‎يعرفه‎ ‎الجميع،‎ ‎ويعني‎ ‎أن‎ ‎على‎ ‎الحريري‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎يريد‎ ‎فعلاً‎ ‎تأليف‎ ‎حكومة‎ ‎مهمة‎ ‎إنقاذية‎ ‎أن‎ ‎يتفاهم‎ ‎أولاً‎ ‎وأخيراً‎ ‎مع‎ ‎الرئيس‎ ‎عون‎ ‎والالتزام‎ ‎بما‎ ‎نص‎ ‎عليه‎ ‎الدستور‎ ‎لا‎ ‎التلطي‎ ‎بالمبادرة‎ ‎الفرنسية،‎ ‎خاصة‎ ‎أن‎ ‎هذه‎ ‎المبادرة‎ ‎الجميع‎ ‎متمسك‎ ‎بها".
‎واعتبرت‎ ‎المصادر "‎ان‎ ‎ما‎ ‎يجري‎ ‎اليوم‎ ‎من‎ ‎توجيه‎ ‎السهام‎ ‎نحو‎ ‎بعبدا‎ ‎عند‎ ‎كل‎ ‎محطة‎ ‎او‎ ‎استحقاق‎ ‎سواء‎ ‎من‎ ‎الحريري‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎غيره‎ ‎من‎ ‎القوى‎ ‎السياسية‎ ‎الأخرى‎ ‎يأتي‎ ‎في‎ ‎سياق‎ ‎مترابط،‎ ‎فهؤلاء‎ ‎جميعاً‎ ‎يصبون‎ ‎في‎ ‎النهاية‎ ‎في‎ ‎الخندق‎ ‎نفسه‎ ‎ولو‎ ‎انهم‎ ‎ليسوا‎ ‎حلفاء‎ ‎في‎ ‎الظاهر،‎ ‎ومع‎ ‎ذلك‎ ‎فإن‎ ‎الرئيس‎ ‎عون‎ ‎الذي‎ ‎لم‎ ‎يتنازل‎ ‎يوماً‎ ‎لا‎ ‎يمكن‎ ‎ان‎ ‎يخضع‎ ‎لضغوط‎ ‎هؤلاء‎ ‎وعلى‎ ‎الجميع‎ ‎ان‎ ‎يدرك‎ ‎ذلك".
المصدر: البناء
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