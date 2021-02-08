"عيد العشاق" يستنفر المسؤولين

أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض لـ "الأنباء الإلكترونية" الى أن التقارير الطبية أكدت أن خطة الطوارئ هذه المرة لم تؤدّ الى الغرض المطلوب. وقال إنه كان يتمنى تمديد الخطة حتى منتصف هذا الشهر، أو لحين وصول اللقاح، نظرا لإرتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة، لافتا الى أن خوف المعنيين ينطلق من القلق من حفلات عيد العشاق في الرابع عشر من شباط، ما قد يتسبب بزيادة عدد المصابين كما حصل في حفلات رأس السنة.
مصادر أمنية أوضحت لـ "الأنباء الإلكترونية" أن "لا تراخي في الإجراءات المتخذة التي ستبقى على نفس الوتيرة من التشدد، لأنه من غيرالمسموح العودة الى الفلتان كما حصل في شهر الأعياد. وقالت إن "كل من يخالف التدابير الأمنية سيعرض نفسه للملاحقة القانونية إبتداء من تسطير محاضر ضبط، وصولا الى حجز السيارات، أو سجن المخالفين وتغريمهم مبالغ مادية بحسب نوعية المخالفة".
وأكدت المصادر "التشدد بما يخص سيارات نقل الركاب، وضرورة إلتزام السائقين بما هو مسموح به، لأن المخالفين سيتعرضون للملاحقةأيضا"، ونبهت المواطنين غير المسموح لهم الإلتحاق بعملهم ضرورة أخذ الإذن بواسطة المنصة.