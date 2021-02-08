"عيد العشاق" يستنفر المسؤولين

أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض لـ "الأنباء الإلكترونية" الى أن ‏التقارير الطبية أكدت أن خطة الطوارئ هذه المرة لم تؤدّ الى الغرض المطلوب. وقال إنه كان يتمنى تمديد الخطة حتى ‏منتصف هذا الشهر، أو لحين وصول اللقاح، نظرا لإرتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة، لافتا الى أن خوف المعنيين ‏ينطلق من القلق من حفلات عيد العشاق في الرابع عشر من شباط، ما قد يتسبب بزيادة عدد المصابين كما حصل في ‏حفلات رأس السنة‎.‎

مصادر أمنية أوضحت لـ "الأنباء الإلكترونية" أن "لا تراخي في الإجراءات المتخذة التي ستبقى على نفس الوتيرة من ‏التشدد، لأنه من غيرالمسموح العودة الى الفلتان كما حصل في شهر الأعياد. وقالت إن "كل من يخالف التدابير الأمنية ‏سيعرض نفسه للملاحقة القانونية إبتداء من تسطير محاضر ضبط، وصولا الى حجز السيارات، أو سجن المخالفين ‏وتغريمهم مبالغ مادية بحسب نوعية المخالفة‎".‎

وأكدت المصادر "التشدد بما يخص سيارات نقل الركاب، وضرورة إلتزام السائقين بما هو مسموح به، لأن المخالفين ‏سيتعرضون للملاحقةأيضا"، ونبهت المواطنين غير المسموح لهم الإلتحاق بعملهم ضرورة أخذ الإذن بواسطة ‏المنصة.