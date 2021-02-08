متعاقدو اللبنانية للمجذوب: لإنجاز ملف التفرغ

أكد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "في الوقت الذي لم يحرك فيه أي مسؤول عن ملف التفرغ ساكنا لإيجاد الحلول المناسبة، وفي ظل سياسة التجاهل المتبعة تجاههم، مضيهم في الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي".وأشار البيان، إلى أنه "منذ شهر آذار من العام الماضي، وملف التفرغ قابع في أروقة وزراة التربية والتعليم العالي بحجة دراسته واستكماله".وسأل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب: "ألم تنته بعد من دراسة هذا الملف؟ ألم تصرح مرارا وتكرارا أمام وسائل الإعلام المختلفة أن إنجاز ملف التفرغ حتمي؟ أولست في سياسة حجرك الملف تشارك في تدمير الجامعة اللبنانية الوطنية؟".وقال: "إن وضعية تصريف الأعمال لن تعفيك من القيام بواجباتك، فافعل ما يذكرك به المتعاقدون بالخير، وليقترن اسمك بإنجاز ما في وزارتك، بادر إلى استعمال صلاحياتك في ظل غياب مجلس الجامعة واستكمل ملف التفرغ فورا مع رئيس الجامعة تمهيدا لرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وختم: "إن كل من تقاعس عن إنجاز ملف التفرغ مسؤول عن استمرار الإضراب الذي أعلنه المتعاقدون منذ أسبوع. فلتتحملوا مسؤولياتكم أمام الله والأساتذة والطلاب والوطن".