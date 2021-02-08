لبنان

ما أفصحها عندما تحاضر بالعفة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2021 | 08:15
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لم يمر مرور الكرام عند بيئة "حزب الله" بيان "التيار الوطني الحر" يوم السبت الماضي والذي تطرق بشكل موسع "تفاهم مار مخايل" الذي بحسب التيار العوني "لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، معتبرا أن تطوير هذا التفاهم بإتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه اذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمّر لأي مقاومة أو نضال".

 

وبحسب مصادر في قوى الثامن من آذار على علاقة وثيقة بحزب الله ، فان البيان الصادر عن "التيار الوطني الحر" يصح فيه المثل القائل" ما أفصحَ القحباءَ عندما تحاضر بالعفّة"، مشددة على "ان التيار الوطني الحر اعاد البلد الى الوراء 100 عام طائفيا واقتصاديا، ولا يزال يتلهى بالحصص تارة وبالتجييش الطائفي تارة اخرى"، مشددة على "ان بناء الدولة لا يصح وفق ذهنية المحسوبيات وضرب مؤسسات الدولة، فهو يريد ان تجري  التوظيفات في كل الفئات وفق قاعدة ستة وستة مكرر وهذا ما قام به مع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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