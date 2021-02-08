لبنان

سلب مواطن داخل سيارة على اوتوستراد الميناء باتجاه بيروت

Lebanon 24
08-02-2021 | 08:19
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اقدم 3 شبان ملثمين فجر اليوم الإثنين على سلب مواطن داخل سيارة نوع انفنتي على اوتوستراد الميناء باتجاه بيروت، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال". 

وقد قام الشبان بتوقيف المواطن اثناء مروره بسيارته بالقوة، وسلبه امواله وهاتفه ثم الفرار. وتقدم المواطن بشكوى لدى القوى الامنية.
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