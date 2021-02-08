غضب من والده فاطلق النار في الهواء

اقدم المدعو "ن.ع" مساء امس الأحد على اطلاق النار في الهواء من سلاح حربي في منطقة التبانة - طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وافادت المعلومات ان خلافا نشب بين مطلق النار ووالده حيث قام باطلاق النار في الهواء غضباً.وقد عمل الجيش على مداهمته وتوقيفه.