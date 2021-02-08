ميقاتي: برحيل جان عبيد خسرنا شخصية عريقة رسخت نهجا فريدا في فن الديبلوماسية السياسية

قال الرئيس نجيب ميقاتي: برحيل جان عبيد يخسر لبنان شخصية عريقة رسخت نهجا فريدا في فن الديبلوماسية السياسية برصانة الكلمة والموقف. فقد ارسى على مدى سنوات طويلة نموذجا خاصا في العمل السياسي جعله على علاقة وطيدة بمختلف الاطراف، من دون ان يحيد عن القناعات الوطنية والسياسية التي كان يؤمن بها ويناصل في سبيلها.

لبناني الانتماء، عربي الهوى، آمن دوما بالعيش الواحد بين جميع اللبنانيين وبالتاريخ اللبناني المشترك . وفي عز الحرب كان صلة الوصل الجامعة بين مختلف القيادات اللبنانية ، وبين لبنان ومحيطه العربي. وكان من بين الاسماء الاولى التي تطرح لتولي المسؤوليات في المحطات الوطنية المفصلية.

وفي الانتخابات النيابية الاخيرة اجتمعنا في "لائحة الوسط المستقل" في طرابلس التي احبها جان عبيد حتى الرمق الاخير وبادلته المدينة المحبة والوفاء.

وكم كانت الجلسات المطولة التي نعقدها معه غنية بالافكار الوطنية والعروبية، ونستلهم منها خبرته الطويلة في السياسة.

جان عبيد نودعك اليوم ولكنك ستبقى في البال صورة جميلة عن السياسة الراقية والوطنية الصافية والعروبة الاصيلة.ليرحمك الله.