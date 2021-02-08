19
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دياب: نادم على عدم تخيير الطبقة السياسية بيني وبين سلامة
Lebanon 24
08-02-2021
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في حديث الى مجلة "فوربس الشرق الأوسط" أنّه كان "إذا عدت سنة إلى الوراء، كنت سأغيّر شيئا واحدا وهو تخيير الطبقة السياسيّة بيني وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 24 نيسان يوم أدليت بكلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء تحدثت فيها عن ملاحظاتي على أداء حاكم مصرف لبنان".
وعن التحقيق الذي أطلقته سويسرا بموضوع تبييض أموال في مصرف لبنان قال" سويسرا كانت مصرّة على سريّة الطلب الذي سلّم إلى وزارة العدل مباشرة وليس من خلال الطرق الديبلوماسيّة عبر وزارة الخارجية. وأكّد أنّه لا يعرف من سرّب الموضوع إلى الإعلام. لكنّه لفت إلى انّ التحقيقات في سويسرا جديّة ومعطياتها ليست "ألعابا لبنانيّة" كما يحاول البعض أن يروّج".
وقال" كنت شخص تعاون مع القضاء اللبناني وأنا الوحيد الذي أدليت بإفادتي طوعا للمحقق العدلي منذ البداية وأعطيت القضاء بعد 6 أيام يوم 10 آب ملف لجنة التحقيق الادارية التي شكلتها وقامت بالبحث في ملف دخول نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، واللجنة رفعت تقريرها لي في غضون 6 ايام كما وعدت آنذاك. لكني أرفض أن يتم خرق الدستور لناحية جهة الاتهام والاستفراد بي، مع العلم أنّ القاضي صوّان كان ضمّن في رسالته إلى مجلس النواب أسماء 12 وزيراً و4 رؤساء حكومات".
مدارس العزم
وردا على سؤال قال : "أنا من الذين ساهموا في إنماء طرابلس من خلال موقعي السابق كنائب للرئيس للبرامج الخارجيّة الإقليمية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، حيث ساعدنا في مشروع مدارس العزم التي تعتبر من أفضل مدارس لبنان".
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
17:59 | 2021-02-07
07/02/2021 05:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
12:53 | 2021-02-07
07/02/2021 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
19:26 | 2021-02-07
07/02/2021 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
Lebanon 24
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
00:57 | 2021-02-08
08/02/2021 12:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل عند الحدود منذ قليل؟
Lebanon 24
ماذا حصل عند الحدود منذ قليل؟
16:18 | 2021-02-07
07/02/2021 04:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:57 | 2021-02-08
كلمات في رثاء جان عبيد
11:59 | 2021-02-08
نقابة المحررين تنعى عبيد.. القصيفي: هامة وطنية التزمت الانفتاح والحوار والاعتدال نهجا لترسيخ دعائم الوحدة
11:51 | 2021-02-08
أوقف في مطار بيروت لمحاولة تهريب 94 علبة دواء الى مصر
11:50 | 2021-02-08
وهبه التقى نظيره الأردني.. وهذا ما بحثه معه
11:45 | 2021-02-08
في رياق.. اشكال واصابة شخص جراء اطلاق نار
11:38 | 2021-02-08
كركي: الضمان الاجتماعي والمجتمع المدني على خط ساخن لحماية حقوق المضمونين على مدار الساعة
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
08/02/2021 12:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
08/02/2021 12:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
08/02/2021 12:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact