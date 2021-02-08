لبنان

تعاون اعلامي سيتراجع تدريجيا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2021 | 09:06
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عاد رئيس مجلس ادارة محطة تلفزيونية بارزة وزوجته من اوروبا بعدما قابل شخصية دخلت حديثا المعترك السياسي اللبناني. وتبين ان التعاون الذي بدأأ بينهما لن يبقى على الوتيرة نفسها في المرحلة المقبلة، وستكون الحصة الاكبر من التعاون لمصلحة محطة تلفزيونية منافسة.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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