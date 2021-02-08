تعاون اعلامي سيتراجع تدريجيا

عاد رئيس مجلس ادارة محطة تلفزيونية بارزة وزوجته من اوروبا بعدما قابل شخصية دخلت حديثا المعترك السياسي اللبناني. وتبين ان التعاون الذي بدأأ بينهما لن يبقى على الوتيرة نفسها في المرحلة المقبلة، وستكون الحصة الاكبر من التعاون لمصلحة محطة تلفزيونية منافسة.