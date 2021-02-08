لبنان

يريد "تلقيح" الاصدقاء والمعارف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2021 | 09:10
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يتردد ان مستشارا سابقا لاحد المراجع الحكومية ينشط لجلب لقاحات كورونا الى لبنان مع شريك مالي له لتوزيعها على بعض الاصدقاء والمعارف.
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