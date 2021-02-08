كلمات في رثاء جان عبيد

غيّب الموت النائب والوزير جان عبيد عن عمر 82 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا .

شخصيات سياسية ودينية وثقافية نعت الراحل:

الحريري

الرئيس سعد الحريري غرّد قائلا: "خسرنا اليوم جان عبيد وخسر لبنان برحيله رجلاً نبيلاً أغنى الحياة السياسية ومنابرها بحكمته وثقافته وصدق وطنيته وكرم أخلاقه وحيويته في ابتكار الافكار التي تحمي لبنان والعيش المشترك. أحر التعازي القلبيه لزوجته وابنائه واخوانه ورفاق عمره ومسيرته ولابناء طرابلس التي احبها واحبته وعائلته الكبيرة في لبنان والعالم العربي ."

دياب

نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الوزير السابق النائب جان عبيد بالكلمة التالية: "رحل معالي الصديق جان عبيد، بهدوء يشبه سكينته التي تحصن بها منذ سنوات، وهو يتألم للواقع الذي يعيشه لبنان. لقد فقد الاعتدال بوصلة لطالما كانت تشير إلى حقيقة أن اللبنانيين محكومون بالعيش الواحد، فكان جان عبيد نموذجا لتلك الصورة التي تجمع ولا تفرق، لكنها واضحة في قول الموقف الذي يؤمن به من دون تجريح ولا فرقة ولا توظيف ولا مطامع. سيفتقد لبنان جان عبيد، والرقي الذي طبع أداءه في السياسة. لكننا سنفتقد أيضا مفكرا كبيرا، تبحر في الدين والسياسة والعروبة والتاريخ. رحم الله جان عبيد.

سلام

الرئيس تمام سلام نعى عبيد بالقول: "جان عبيد سيفتقدك لبنان وسيفتقدك الوطنيون فيه، وسيفتقدك كل من تعرف إلى ذهنك الوقاد وزادك الأدبي والشعري، وشخصيتك المحببة والمحبة، ومساعيك الدائمة والدؤوبة للتوافق والتقريب وبلسمة جراح وطنك الحبيب لبنان".



أضاف: "مسيرة طويلة زاخرة بالعطاء الفكري والسياسي، صاحب الكلمة الناقدة والطيبة في آن، ساعيا دائما إلى الجمع والضم بدل التفريق والتباعد. مكانتك وقيمتك الوطنية ستبقى لمحبيك ومعارفك وعائلتك ذخيرة لمن يريد أن يتزود بالاخلاق والشهامة والرجولة".



وختم: "رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. عزاؤنا لزوجتك المصونة وللابناء والاحفاد والاشقاء ومعارفك ومحبيك".

نجم

رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم النائب نعى الراحل جان عبيد فقال: "رحل جان عبيد الصديق والأخ والنسيب، رجل الفكر والثقاقة والحكمة، رجل التلاقي والحوار، مثال رجالات الدولة الأكفاء، صاحب الخبرة والحنكة الإيجابية!

رحل في ظرف لبنان أحوج ما يكون لأشخاص من خامته النادرة!

رحمة الله عليه وتعازينا لعائلته وأحبته..."

آلان عون



من جهته، غرد النائب الان عون عبر حسابه على "تويتر": "عندما تعرفت عليه بعد المنفى، أدركت كم كنت أجهله واكتشفت عمق رجل العقل والخبرة والثقافة الذي أكثر من أدرك ما يحتاجه بلد كلبنان من حكمة وإتزان. في زمن الانقسامات، والسجالات والتوترات التي تتطلب جهود أمثاله لرأب الصدع الوطني، يرحل جان عبيد تاركا أصدقاءه وعائلته الحبيبة بحرقة كبيرة".

خليل

النائب علي حسن خليل غرد عبر حسابه على "تويتر": جان عبيد ‏السياسي والمثقف والوطني الاصيل والعربي الصادق والانسان الطيب والصديق المخلص، ستبقى سيرتك لأجيال مدرسة لرقي العمل السياسي والوطني".

روكز

النائب شامل روكز غرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نودع اليوم زميلا في المجلس النيابي وصديقا عزيزا. تركنا في خضم الأزمات المصيرية التي يمر بها الوطن، وكأني به يردد ما قاله الرسول بولس في رسالته إلى كنيسة فيليبي "مع المسيح، ذاك أفضل جدا. جان عبيد، سياسي رصين، ومثقف، وصاحب أخلاق دمثة. آت من عالم الصحافة حيث برع، إلى عالم السياسة، فكان مدرسة بهدوئه في معالجة المشاكل، والاستفادة من علاقاته الاقليمية والدولية لأجل لبنان. في الوزارات التي تعاقب عليها، كما في المجلس، ترك بصمة وأثرا طيبا. رحمه الله وتعازينا الحارة لعائلته".

الطبش

من جهتها، غردت النائب رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "سياسي رصين، محاور لبق، صحافي عريق، عروبي بالأصالة. جان عبيد، القامة الوطنية النبيلة، غادرنا في زمن الألم، ألم الناس والوطن، وهو كان صاحب الكلمة الجامعة في زمن الأزمنة. الرحمة لروحه، والتعازي لعائلته".

الحواط

غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": جان عبيد...‏رجل الاعتدال والحوار. رجل الحكمة والمعرفة. رحمك الله وأحر التعازي للعائلة الصديقة وللبنان".

ابي رميا



من جانبه، غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏ليست خسارة لآل عبيد، او لطرابلس .الديبلوماسية الذكية، الاخلاق الدمثة، الوطنية الصادقة، الحكمة المسؤولة، الاعتدال الايجابي، النائب والوزير المحب والخدوم...‏كل هذه الصفات خسرت صورتها البهية.‏الى زوجته واولاده الاصدقاء، لبنان ونحن خسرناه معكم.

جان عبيد وداعا".

ترزيان

غرد النائب هاغوب ترزيان عبر حسابه على "تويتر": "اليوم اختطفت الكورونا قامة لبنانية تختزن الكثير من التاريخ والثقافة السياسية. يرحل عنا الوزير السابق والزميل النائب جان عبيد بعد سنين طويلة من العطاء السياسي، وبرحيله نخسر زميلا خلوقا ومهذبا كان دائما على مسافة واحدة من الجميع. أتقدم بالتعازي الحارة من عائلته وأشد على يد صديقي نجله سليمان بالصلوات لراحة نفسه. النائب عبيد فقيد السياسة اللبنانية الرفيعة ومدرسة في التعاطي الخلوق والراقي".

جمالي

غردت النائبة ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر": "من الصحافة الرصينة إلى السياسة الحكيمة، جاء جان عبيد، فكان الانيق في التعامل، والهادىء في التحاور، والمثقف في المواقف، والبارع في مد الجسور، رحل في عز الازمات، تاركا فراغا مدويا وأثرا طيبا. رحمه الله والتعازي لعائلته ولمحبيه

العريضي

نعى الوزير السابق غازي العريضي النائب جان عبيد الذي توفي اليوم بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقال العريضي: "لبنان لبنان الكبير، السياسة، الوطنية، العروبة، الدبلوماسية، التربية، الحوار، التواصل، الثقافة، المعرفة، التبصّر، العقل، الحكمة، الإيمان، الصدق، النبل، الأخلاق: رسالات، أمانات، صفات، قيم، تنعى قامتها اليوم جان عبيد. أبا سليمان سيكون غيابك عنا ثقيلاً علينا".

وهاب

الوزير السابق وئام وهاب غرّد عبر حسابه على "تويتر": "لم تخذل يوما صديقا أو قريبا أو محبا أو رفيقا، كنت تتذكر الجميع تتفقدهم تنصحهم توبخهم بلطف إذا أخطأوا. لماذا خذلتنا هذه المرة؟ جان عبيد سنبكيك سنفتقدك. خسارتك لا يعوضها شيء أيها الحبيب".