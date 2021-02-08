لبنان

السرقات مستمرّة شمالاً... وكرّ و فرّ داخل الأراضي الزراعية

Lebanon 24
08-02-2021 | 10:02
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تستمر أعمال السرقة في منطقة الجومة في عكّار من قبل مجهولين ينفذون أعمالهم ليلاً في ظلّ تراخي الأجهزة الأمنية في المنطقة.

ووفق المعلومات ، فان مجهولين أقدموا مجددا على سرقة عدد من كابلات الهواتف الأرضية في منطقة الشقدوف في عكار العتيقة فقام شبان المنطقة بتنظيم فرق حراسة لمراقبة التحركات المشبوهة حتى طلوع الفجر وذلك بالتنسيق مع شرطة بلدية عكار العتيقة.
كما اقامت  عناصر من شرطة بلدية عكار العتيقة حاجزاً عند مدخل البلدة  بناء لقرار صادر عن رئيس البلدية الدكتور "محمد خليل" بضرورة حراسة البلدة والحفاظ على راحة المواطنين أمنياً.
وفي بلدة عين يعقوب، سيّرت شرطة البلدية دوريات في البلدة بالتعاون مع عدد من الشبان المتطوعين نظراً لتكرار السرقات.
وبحسب معلومات خاصّة فان سيارة من نوع "بي أم" سوداء اللون من دون لوحات ذات وبزجاج داكن تتجول في المنطقة وتعمل على رصد و تعقب المنازل وغيرها بهدف سرقتها في أوقات لآحقة.
وطالب أهالي البلدة رئيس إتحاد بلديات الجومة والأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد و منع السرقات.
المصدر: لبنان 24
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