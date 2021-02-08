محتجون قطعوا ساحة النجمة في صيدا اعتراضا على عدم شمولهم بقرار تخفيف قيود الاقفال

أعاد الجيش فتح طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا، بعدما اقفلها تجار ونقابيون وصناعيون باجسادهم، احتجاجا على عدم شمولهم بقرار تخفيف قيود الاقفال العام التدريجي للقطاعات للحد من انتشار وباء كورونا، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".