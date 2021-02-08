لبنان

محتجون قطعوا ساحة النجمة في صيدا اعتراضا على عدم شمولهم بقرار تخفيف قيود الاقفال

Lebanon 24
08-02-2021 | 10:08
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أعاد الجيش فتح طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا، بعدما اقفلها تجار ونقابيون وصناعيون باجسادهم، احتجاجا على عدم شمولهم بقرار تخفيف قيود الاقفال العام التدريجي للقطاعات للحد من انتشار وباء كورونا، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".


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ساحة النجمة

صيدا

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