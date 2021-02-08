لبنان

أرسلان: براءة الضابط فياض الساطعة ظهرت

Lebanon 24
08-02-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-791894-637483765460551824.jpg
Doc-P-791894-637483765460551824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بالامس ظهرت زوجة الضابط المظلوم داوود فياض لتكشف عن عدد من المراسلات التي قام بها حول مخاطر وجود المواد المتفجرة في المرفأ، رغم عدم وجود صلاحية للأمن العام في نقلها أو تقرير مصيرها، وتم تجاهلها من المؤسسات المعنية مباشرة بهذا الموضوع، ليظهر ذلك براءة داوود فياض الساطعة والمبنية على حقائق ملموسة".

أضاف: "لذلك ندعو القضاء المختص لوضع حد لهذه المظلومية التي أصبحت معيبة، وليبق الموضوع والثقة قائمة بين القضاء والناس ولاعطاء جدية بكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء بخباياها كافة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2021-02-08
11:59 | 2021-02-08
11:51 | 2021-02-08
11:50 | 2021-02-08
11:45 | 2021-02-08
11:38 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website