أرسلان: براءة الضابط فياض الساطعة ظهرت

غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بالامس ظهرت زوجة الضابط المظلوم داوود فياض لتكشف عن عدد من المراسلات التي قام بها حول مخاطر وجود المواد المتفجرة في المرفأ، رغم عدم وجود صلاحية للأمن العام في نقلها أو تقرير مصيرها، وتم تجاهلها من المؤسسات المعنية مباشرة بهذا الموضوع، ليظهر ذلك براءة داوود فياض الساطعة والمبنية على حقائق ملموسة".أضاف: "لذلك ندعو القضاء المختص لوضع حد لهذه المظلومية التي أصبحت معيبة، وليبق الموضوع والثقة قائمة بين القضاء والناس ولاعطاء جدية بكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء بخباياها كافة".