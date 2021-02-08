لبنان

تخوف من التذاكي على المنصة وعودة تفشي كورونا

Lebanon 24
08-02-2021 | 10:23
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أبدى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، في حديث الى "صوت كل لبنان"، تخوفه الكبير من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتذاكي على المنصة وبالتالي الوقوع في أزمة عودة التفشي الكبير لفيروس كورونا مجددا.

 

وأشار الى وجود السلالة الإنكليزية، موضحاً أنه ليس لدينا المختبرات الكافية لتحديد ما اذا كانت السلالة منتشرة بشكل كبير ام لا.

 

وأكد عراجي ضرورة البقاء في المنازل وخصوصا بعد تسجيل بعض حالات العدوى عند الأطفال. وجدد التشديد على ان السلالة الإنكليزية سريعة التفشي واذا لم نحافظ على التدابير الوقائية ولم تطبق الدولة المعايير التي وضعتها سنكون امام تفش ثان للفيروس.

 

وعن اللقاحات، لفت عراجي الى وصولها في منتصف الشهر الجاري والبدء بعملية التلقيح.

 

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