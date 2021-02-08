لبنان

"الإرتياب العاشق".. في باب الهوى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2021 | 10:31
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يفيد مصدر حقوقي مطلع على ملف مقتل عارضة الأزياء زينة كنجو على يد زوجها إبراهيم غزال خنقاً ومن ثم فراره الى تركيا مصطحباً معه هاتفها ومصاغها أن القاتل، الذي عاهد كل من اتصل به من وسائل إعلام، أنه سيعود الى لبنان اليوم الإثنين ليسلم نفسه الى القوى الأمنية، لأنه نادم على فعلته أشد الندم ولأنه "عاشق ولهان" ومتيّم بزوجته، ما هو الا مناورة واضحة المعالم الى حد الوقاحة.
ويشير المصدر الى أن المؤشر الأول على ذلك هو إقامته في منطقة "باب الهوى" على الحدود السورية- التركية وليس في اسطنبول كما إدعى.
والمعروف عن هذه المنطقة بأنها معبر حدودي دولي بين سوريا وتركيا على طريق عام إسكندرون- حلب، وتُعتبر منفذاً رئيسياً لتهريب الغاز والنفط والأسلحة، من هنا فإن وجود القاتل في هذه النقطة إنما يبقيه بعيداً عن يد الإنتربول الدولي الذي سيتحرك بناء على طلب استرداد سيتقدم به وكيل عائلة الضحية المحامي أشرف الموسوي، سنداً الى بنود اتفاق استرداد المطلوبين الموّقع بين لبنان وتركيا.

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خاص "لبنان 24"

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