سطو مسلّح ومحاولة قتل وتأليف عصابة... مطلوب بموجب 13 مذكرة عدلية في قبضة الامن

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:بتاريخ 2-2-2021 وفي محلة كفرشيما، تمكّنت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف على متن سيارة رباعية الدفع نوع "نيسان باترول"، المدعو:ح. ز. (مواليد عام 1976، لبناني)للاشتباه به بجرم سرقة سيارات، وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب /13/ مذكرة عدلية بجرائم: سطو مسلّح، محاولة قتل، مخدِّرات، سرقة، تأليف عصابة وتزوير.وبتفتيشه، ضبط بحوزته /58/ مظروفاً بداخلها مادة الكوكايين، /8/ حبات "Siofor"، مسدس حربي مع /3/ مماشط و/76/ طلقة صالحة للاستعمال.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.