لبنان

اصدار مذكرة توقيف غيابية في حق قاتل زينة كنجو

Lebanon 24
08-02-2021 | 11:07
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أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا مذكرة توقيف غيابية في حق ابراهيم غزال (المتواري عن الأنظار) قاتل زوجته زينة كنجو، وذلك بعد إبلاغه لصقاً موعد الجلسة المقررة اليوم على إيوان المحكمة.
 
 
 

وقد حضر، بوكالته عن الجهة المدعية، المحامي أشرف الموسوي الذي طلب إصدار مذكرة استرداد في حقه.
 
 
 

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