لبنان

القوى الامنية تجول في سوق صيدا... إقفال محلات وضبط بـ3 مليون ليرة

Lebanon 24
08-02-2021 | 11:10
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أقفل أصحاب المحال في صيدا محلاتهم من جديد، بعد معلومات عن ضبط بقيمة 3 مليون ليرة. وقامت القوى الامنية بجولة في السوق لمراقبة الاقفال.
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صيدا

إقفال

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