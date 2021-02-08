غادرت منزل والديها في جدرا ولم تعد

ادعت امام مخفر السعديات "ن. ف." أن ابنتها "ع. ق." مواليد 2002 قد غادرت منزل والديها الكائن في بلدة جدرا يوم الجمعة في 5/2/2021 حوالي الساعة 16:00 الى جهة مجهولة ولم تعد.