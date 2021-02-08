وهبه التقى نظيره الأردني.. وهذا ما بحثه معه

التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه نظيره الأردني الوزير أيمن الصفدي واستعرضا مواقف الدول العربيّة وجامعة الدول العربية بشأن القضيّة الفلسطينية واتّفقا بأنّ الظروف اليوم مؤاتية لمثل هذه المبادرة التي أطلقتها مصر والأردن من أجل انعقاد دورة استثنائية لوزراء الخارجية العرب من أجل إعادة طرح الثوابت العربيّة والتأكيد عليها لحلّ القضيّة الفلسطينيّة.

وعلى الصعيد الثنائي، استعرض الوزيران عمق العلاقات الطيّبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وأعاد الوزير الصفدي التأكيد على وقوف المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى جانب لبنان.

ودعا الوزير الصفدي نظيره اللبناني بالقيام إلى زيارة عمّان ووعد الوزير وهبه بتلبية الدعوة في أقرب فرصة سانحة.