أوقف في مطار بيروت لمحاولة تهريب 94 علبة دواء الى مصر

سلمت فصيلة تفتيشات المطار الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية أمس المدعو "ذ. م." مصري الجنسية وضبط بحوزته 94 علبة دواء نوع بنادول اثناء توجهه الى مصر، بمراجعة القضاء المختص اشار بتركه لقاء سند اقامة وضبط الدواء.