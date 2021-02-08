الحرارة الى ارتفاع وفوق معدلاتها الموسمية.. منى تنخفض مجدداً؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى دافىء نسبيا اعتبارا من اليوم الاثنين.
- معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الاثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.
الاربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا على الساحل.
- درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 21 درجة، في الداخل من 4 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية الى شمالية - شرقية وشرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,30
- ساعة غروب الشمس: 17,15