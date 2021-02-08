لبنان

الحرارة الى ارتفاع وفوق معدلاتها الموسمية.. منى تنخفض مجدداً؟

Lebanon 24
08-02-2021 | 12:14
A-
A+
Doc-P-791934-637483837627801115.jpg
Doc-P-791934-637483837627801115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى دافىء نسبيا اعتبارا من اليوم الاثنين.
- معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الاثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

الاربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا على الساحل.

- درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 21 درجة، في الداخل من 4 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية الى شمالية - شرقية وشرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,30
- ساعة غروب الشمس: 17,15
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2021-02-08
15:20 | 2021-02-08
15:13 | 2021-02-08
15:00 | 2021-02-08
14:54 | 2021-02-08
14:52 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website