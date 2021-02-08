لبنان

حب الله يبحث وضع شركات الترابة

Lebanon 24
08-02-2021 | 12:38
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 ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله اجتماعا قبل ظهر اليوم حضره المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة البيئة الدكتور برج هاتجيان، مستشار رئيس الحكومة الياس عساف، المدير العام لشركة "سبلين" طلعت اللحام، المدير العام لشركة "هولسيم" جيمي بو هارون، رئيس مجلس إدارة شركة "الترابة الوطنية" بيار ضومط عبر تقنية زوم.


وبحث المجتمعون في وضع شركات الترابة وكيفية التوافق على آلية تجمع بين المحافظة على البيئة في محيط معامل الترابة من جهة، وتأمين استمرارية عمل هذه المعامل كونها تنتج سلعة استراتيجية وضرورية للبناء والاعمار وتضمن ديمومة فرص العمل التي توفرها.

المصدر: الوكالة الوطنية
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