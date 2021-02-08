هيئة الاغاثة: تحويل 50 مليار ليرة إلى خزينة الجيش لدفع تعويضات

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أن امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير قام بتحويل مبلغ خمسين مليار ليرة لبنانية الى حساب خزينة الجيش، المعطاة الى الهيئة العليا للاغاثة بموجب المرسوم الرقم 7401 بتاريخ 22-1-2021 لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، استنادا الى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش واستنادا الى جداول إسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الاولوية، ويتم التزامها وفق الاولوية الواردة فيها.