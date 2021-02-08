لبنان

اعتصام و اشكال امام المحكمة العسكرية

Lebanon 24
08-02-2021 | 12:58
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 أقدم عددا من المحتجين على الاعتصام قبل ظهر اليوم امام المحكمة العسكرية في بيروت، للمطالبة بتخلية الموقوفين في احداث طرابلس.



وألقيت كلمات لكل من سمير سكاف، خضر احمد، حسان ابو خليل، علي عباس وايهاب ابو فخر وغيرهم، طالبت بالافراج عن الموقوفين فورا، مرددين شعارات وهتافات تطالب "بمحاسبة الفاسدين ومكان الفساد اينما وجد في مفاصل الادارة في الدولة"، مستنكرين "كم الافواه"، ومعتبرين "ان التوقيف هو اجراء تعسفي بهدف اسكاتهم وقمعهم"

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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