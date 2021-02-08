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لبنان
عون عزى نجل النائب الراحل جان عبيد: مسيرته اتسمت بالحكمة والعطاء سياسيا ووطنيا
Lebanon 24
08-02-2021
|
13:32
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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا بالسيد سليمان عبيد، وقدم له التعازي بوفاة والده النائب المرحوم جان عبيد، منوها بالدور الذي لعبه الراحل في الحياة السياسية اللبنانية نائبا ووزيرا، والمواقف التي اتخذها خلال مسيرته التي اتسمت بالحكمة والعطاء على الصعيدين السياسي والوطني.
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