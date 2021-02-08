ما جديد التحقيقات بقضية انفجار المرفأ؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحقق العدلي في بيروت القاضي فادي صوان، حدد مواعيد لاستجواب عدد من المدعى عليهم والشهود هذا الاسبوع والأسبوع المقبل في قضية انفجار المرفأ.



