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لبنان
ما جديد التحقيقات بقضية انفجار المرفأ؟
Lebanon 24
08-02-2021
|
13:25
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحقق العدلي في بيروت القاضي فادي صوان، حدد مواعيد لاستجواب عدد من المدعى عليهم والشهود هذا الاسبوع والأسبوع المقبل في قضية انفجار المرفأ.
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