أزمة حليب الاطفال الى الحل خلال يومين!

بعد أزمة توزيع الحليب، وإنقطاعه عن معظم الصيدليات، أشارت معلومات الى أنّ كميات من حليب الاطفال ستوزع على الصيدليات خلال اليومين المقبلين بعد ما تم فتح الاعتمادات المخصصة لها في مصرف لبنان، وذلك بحسب الـ"LBCI".