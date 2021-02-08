لبنان

أزمة حليب الاطفال الى الحل خلال يومين!

Lebanon 24
08-02-2021 | 13:46
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بعد أزمة توزيع الحليب، وإنقطاعه عن معظم الصيدليات، أشارت معلومات الى أنّ كميات من حليب الاطفال ستوزع على الصيدليات خلال اليومين المقبلين بعد ما تم فتح الاعتمادات المخصصة لها في مصرف لبنان، وذلك بحسب الـ"LBCI".
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حليب الاطفال

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