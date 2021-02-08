لبنان

وكيل سلامة تقدم بدفوع شكلية في دعوى الإهمال الوظيفي

Lebanon 24
08-02-2021 | 13:40
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تقدم وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحامي شوقي قازان صباح اليوم الإثنين، بدفوع شكلية لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا، وذلك في الدعوى المقدمة ضده بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.


وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد إدعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف على القاضي منصور، على أن يحدد موعد الجلسة في وقت لاحق.
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